 البعثة الروسية لدى السلطة الفلسطينية: 400 شخص يرغبون في مغادرة غزة

أفادت المتحدثة باسم البعثة الروسية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية عالية زاريبوفا بأن قائمة الأشخاص الذين يرغبون في مغادرة غزة تضم 400 شخص من مواطني روسيا وأوكرانيا وبيلاروس.

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جاء ذلك وفق ما نقلته عن زاريبوفا وكالة "تاس"، حيث قالت: "في الوقت الحالي، أعرب حوالي 400 شخص عن رغبتهم في مغادرة قطاع غزة، من بينهم حوالي 280 مواطنا روسيا، إضافة إلى مواطنين من بيلاروس وأوكرانيا وكازاخستان وبالطبع بعض الفلسطينيين".

وكانت حماس قد أطلقت عملية "طوفان الأقصى" السبت الماضي، تم خلالها إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة، وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

المصدر: تاس