وزير الدفاع الأمريكي يؤكد لنظيره الإسرائيلي التزام بلاده بدعم تل أبيب

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، التزام الولايات المتحدة بدعم إسرائيل.

كما أكد أوستن التزام الولايات المتحدة بتسريع إرسال قدرات الدفاع الجوي والذخائر التي تطلبها إسرائيل.

وجاء الاتصال لتأكيد الدعم الأمريكي الثابت لإسرائيل في أعقاب عملية طوفان الأقصى.

وأكدت الولايات المتحدة مرارا، أنها ستقوم بتزويد الجيش الإسرائيلي بمعدات وموارد إضافية في أسرع وقت، بما في ذلك الذخائر، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى من المساعدات الأمنية ستبدأ بالتحرك اليوم وستصل خلال الأيام المقبلة.

المصدر: RT