الجيش الإسرائيلي: العثور على قرابة 1500 جثة لمقاتلي "حماس" داخل إسرائيل
AP
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صرح الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بأنه تم العثور على نحو 1500 جثة لمقاتلي "حماس" في إسرائيل وحول قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للمتحدث العسكري الإسرائيلي ريتشارد هيشت، الذي أضاف أن قوات الأمن "استعادت السيطرة إلى حد ما على الحدود" مع قطاع غزة المحاصر.
وقال: "منذ الليلة الماضية نعلم أنه لم يدخل أحد (من غزة).. لكن لا يزال هناك احتمال بحدوث عمليات تسلل".
وأشار المتحدث إلى أن الجيش الإسرائيلي "أكمل تقريبا" عملية إخلاء جميع التجمعات السكانية القريبة من الحدود مع القطاع.
وفي وقت سابق اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي حتى الآن عن مقتل 122 من جنوده وضباطه منذ بدء هجوم "حماس" السبت.
المصدر: أ ف ب