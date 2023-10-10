رئيس مصر وأمير قطر يؤكدان ضرورة الدفع باتجاه تحقيق السلام العادل استنادا إلى حل الدولتين

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بحثا فيه آخر مستجدات التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية.

واستعرض الطرفان الاتصالات المكثفة الجارية مع مختلف الأطراف المعنية للحث على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة، حقنا للدماء وحماية للمدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية كبيرة نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

إقرأ المزيد

وتم خلال المحادثة التأكيد على ضرورة الدفع بقوة في اتجاه تحقيق السلام العادل في المنطقة استنادا إلى حل الدولتين وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: RT