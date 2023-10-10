منظمة الصحة العالمية تدعو لفتح ممر إنساني إلى قطاع غزة

صرح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياشاريفيتش بأن المنظمة تحث على فتح ممر إنساني لتوصيل "الإمدادات الحيوية" إلى قطاع غزة.

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وقال ياشاريفيتش في مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الثلاثاء: "تدعو منظمة الصحة العالمية لوقف العنف. نحتاج إلى ممر إنساني لتوفير الناس بالإمدادات الهامة الحيوية. وتعمل المنظمة بالتعاون مع شركائها على حل هذه المشكلة".

وأضاف أن المنظمة ستخصص مليون دولار لشراء إمدادات طبية تكفي لعلاج ما يصل إلى 500 مريض.

وأشار إلى أن المنظمة كانت حتى 9 أكتوبر الجاري، تعرف عن مقتل 6 من العاملين الصحيين وإصابة 4 آخرين في غزة، متابعا أنه لحقت أضرار بـ 8 مؤسسات طبية و9 سيارات إسعاف خلال الهجمات.

من جانبه أفاد المتحدث باسم دائرة الأمم المتحدة لتنسيق المسائل الإنسانية، ينس لاركي، في مؤتمر صحفي بتضرر 4 مدارس في غزة منذ السبت الماضي. وأضاف أن أكثر من 187.5 ألف شخص قد غادروا منازلهم حتى الآن.

وذكر لاركي أن السلطات الإسرائيلية خفضت إمدادات الكهرباء إلى غزة إلى ما بين 3 و4 ساعات يوميا، مشيرا إلى أن المصدر الوحيد للكهرباء هو محطة توليد الكهرباء المحلية التي "قد تبقى بدون وقود في غضون عدة أيام".

وشدد على أن قرار إسرائيل قطع المياه "يشمل أكثر من 610 آلاف شخص في غزة وسيؤدي إلى نقص خطير في مياه الشرب.

المصدر: تاس