إسرائيل توجه رسالة لإيران وخامنئي

نشرت الصفحة الرسمية للحكومة الإسرائيلية تدوينة مقتضبة على صفحتها الرسمية بمنصة "X" وجهت من خلالها رسالة لإيران وللمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وقالت في النص الذي أرفقته بصورة وتدوينة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي: "من السهل أن تكون شجاعا عندما تختبئ خلف لوحة مفاتيح".

وأضافت: "ستندم أنت وأصدقاؤك في حماس على تصرفاتك الهمجية قريبا".

It’s easy to be brave when you’re hiding behind a keyboard.



You and your Hamas friends will regret your barbaric actions very soon. pic.twitter.com/oxXuzjenm2 — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 10, 2023

وفي تدوينته على صفحته على منصة "X" قال خامنئي: "يريد النظام الصهيوني تبرير القتل الجماعي للشعب في غزة بمحاولة إظهار نفسه كضحية".

وأضاف "يجب أن يعلم رؤساء نظام المغتصب أن الاستجابة لهذه الفظائع ستكون صفعة أثقل لوجوههم البشعة".

The Zionist regime wants to justify the mass murder of the people in #Gaza by attempting to show itself as the victim.

Heads of the usurper regime should know that the response to these atrocities will be a heavier slap to their hideous faces. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) October 10, 2023

وفي تدوينة سابقة أعلن المرشد الأعلى الإيراني مساندته للمقاومة الفلسطينية حيث أفاد بأن "إيران تدعم المقاومة الفلسطينية ولكن من يقولون أن طوفان الأقصى عمل غير فلسطيني عالقون في حسابات خاطئة".

We support Palestinian Resistance, but those saying recent operation is done by non-Palestinians are wrong#AlAqsaStorm#Palestinepic.twitter.com/WgENa3IZec — Khamenei Media (@Khamenei_m) October 10, 2023

وأكد خامنئي أن رؤساء النظام الصهيوني ومؤيديهم يجب أن يعلموا أن المذبحة والقتل الجماعي لشعب غزة ستؤدي إلى حدوث كارثة أكبر عليهم.

Heads of the Zionist regime and their backers should know that the massacre and mass murder of the people of #Gaza will cause a larger calamity to come upon them. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) October 10, 2023

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي نفى وجود دور لطهران في عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" ضد إسرائيل، مذكرا بالدعم الإيراني للفلسطينيين.

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وقال خامنئي في كلمة ألقاها أمام كلية عسكرية إن "أنصار النظام الصهيوني وآخرين نشروا إشاعات في اليومين أو الثلاثة أيام الماضية بما في ذلك أن إيران تقف وراء هذه العملية.. إنهم على خطأ".

واعتبر أن الزلزال المدمر الذي حدث يوم 7 أكتوبر یؤشر علی فشل استخباراتي وعسكري لا يمكن الكيان الصهيوني ترميمه.

وفجر السبت أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.

المصدر: RT