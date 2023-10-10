مراسلنا: القوات الإسرائيلية تستخدم قنابل الفسفور المحرمة دوليا في قصف غزة (فيديو)

أفاد مراسلنا في غزة، الثلاثاء، بأن القوات الإسرائيلية تستخدم قنابل الفسفور المحرمة دوليا خلال قصفها محيط أبراج الكرامة في قطاع غزة.

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وتشن المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات مكثفة على قطاع غزة مستهدفة مواقع لحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وفصائل فلسطينية أخرى.

يأتي ذلك بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيطر بشكل كامل على مستوطنات غلاف غزة وأنه لم يرصد في الساعات الأخيرة عمليات تسلل من القطاع.

في هذا الوقت، وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء على تجنيد 360 ألف جندي احتياط للمشاركة في العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة، في وقت يحشد الجيش الإسرائيلي قواته وآلياته العسكرية بشكل مكثف بمحيط القطاع.

المصدر: RT