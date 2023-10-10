باريس تعلن عن تنظم رحلة جوية الخميس لإجلاء فرنسيين من إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن شركة "إير فرانس" ستنظم رحلة جوية يوم الخميس القادم، لإجلاء رعاياها الراغبين في مغادرة إسرائيل.

وقالت وزيرة الخارجية كاترين كولونا، إن الناقل الفرنسي سينظم "رحلة خاصة هذا الخميس" لتأمين إجلاء رعاياها الذين لم يتمكنوا من المغادرة بعد تعليق عدد من شركات الطيران رحلاتها الى مطار بن غوريون.

وأشارت إلى أن "عدد الفرنسيين الذين قتلوا جراء التصعيد إرتفع إلى ثمانية"، كما أوضحت أن "20 آخرين بينهم طفل هم في عداد المفقودين، وتم على الأرجح خطفهم".

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها الرابع، وسط تكثيف إسرائيل غاراتها على قطاع غزة، وتوسيع رقعة الاستهدافات لتشمل جنوب لبنان وقرب الحدود المصرية.

هذا وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قرار واشنطن إرسال حاملة طائرات إلى مقربة من منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يشير إلى مخاطر تورط دول ثالثة.

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المصدر: أ ف ب