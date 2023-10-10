مراسلتنا: طائرة أمريكية محملة بالأسلحة والعتاد إلى إسرائيل تهبط في قاعدة نفاتيم

أفادت مراسلة RT فجر الأربعاء، بأن طائرة أمريكية محملة بالأسلحة والعتاد إلى إسرائيل هبطت في قاعدة نفاتيم العسكرية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت عن مسؤول في البنتاغون قوله "إن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل مختصة بعمليات تحرير رهائن".

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ويأتي هذا الإعلان أيضا عقب ما صرحت به مصادر في البنتاغون لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، حيث أفادوا بأن واشنطن تدرس إمكانية إرسال حاملة طائرات ثانية إلى سواحل إسرائيل.

وحسب الصحيفة الأمريكية فإن الدفاع الأمريكية سترسل حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" والسفن المرافقة لها، مشيرة إلى انه من المتوقع أن تصل حاملة الطائرات إلى المنطقة خلال أسبوعين تقريبا.

هذا ومن المقرر أن تصل حاملة الطائرات الأولى التي أرسلتها الولايات المتحدة "جيرالد ر. فورد" والسفن المرافقة لها إلى المياه الإسرائيلية يوم الثلاثاء.

والأحد، أمر البنتاغون المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "جيرالد آر. فورد" بالإبحار إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لتكون جاهزة لمساعدة إسرائيل.

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وقال البنتاغون إن السفينة "يو إس إس جيرالد آر فورد" سيرافقها ما يقرب من 5000 من عناصر البحرية الأمريكية وطائرات مقاتلة وطرادات ومدمرات.

وأفاد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأن الولايات المتحدة ستنقل مجموعة حاملة طائرات هجومية قرب إسرائيل والتي تضم حاملة الطائرات "فورد" والسفن التي تدعمها.

وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة ستقدم ذخائر لإسرائيل وأن مساعدتها الأمنية ستبدأ في التحرك اليوم الأحد، كما أكد أن وزارة الدفاع سترسل طائرات مقاتلة إلى المنطقة من طراز F-35، وF-15، وF-16، وA-10.

وأفاد بأن القرار اتخذ بعد مناقشات تفصيلية مع الرئيس جو بايدن.

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وأكد أن الولايات المتحدة ستزود الجيش الإسرائيلي بمعدات وموارد إضافية في أسرع وقت، بما في ذلك الذخائر، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى من المساعدات الأمنية ستبدأ بالتحرك اليوم وستصل خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن استعداد الولايات المتحدة لتزويد إسرائيل بكل ما تحتاج إليه من أجل التصدي لهجمات حركة "حماس" والرد عليها.

وتتسارع الأحداث عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" فجر السبت ضد إسرائيل ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

واعترفت القوات الإسرائيلية والشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية بسقوط قتلى في صفوفهم بالإضافة إلى وقوع أسرى إسرائيليين وأجانب بيد حماس دون تحديد عددهم.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة.

المصدر: RT + وكالات