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مراسلة RT: المقاومة الفلسطينية في غزة تقصف عسقلان

إعلام إسرائيلي عن مسؤول في البنتاغون: قوات أمريكية خاصة وصلت لإسرائيل مختصة بعمليات تحرير رهائن

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إعلام إسرائيلي عن مسؤول في البنتاغون: قوات أمريكية خاصة وصلت لإسرائيل مختصة بعمليات تحرير رهائن
وسائل إعلام
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نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول في البنتاغون قوله إن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل مختصة بعمليات تحرير رهائن.

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وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى توجيهات بوقت سابق لأعضاء فريقه بالعمل مع نظرائهم الإسرائيليين على أزمة الرهائن بكل جوانبها، بما في ذلك تشارك معلومات استخبارية ونشر خبراء من كل أقسام الحكومة للتشاور مع نظرائهم الإسرائيليين وتقديم المشورة لهم فيما يتعلق بجهود استعادة الرهائن.

وأعلن في بيان أن 11 مواطنا أمريكيا على الأقل قتلوا في الهجمات التي شنتها كتائب القسام السبت الفائت.

يأتي ذلك في وقت لم يتم الإعلان رسميا، حتى الآن، لا من جهة إسرائيل ولا من جهة حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، عن عدد الأسرى، إلا أن تقديرات إعلامية تشير إلى قرابة 100 أسير.

وكانت كتائب القسام أعلنت أمس مقتل 4 أسرى وآسريهم بغارة جوية إسرائيلية، فيما حذرت من أنها قد تبدأ بإعدام الأسرى بالصوت والصورة كل مرة يتم فيها استهداف المدنيين في قطاع غزة.

المصدر: RT

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