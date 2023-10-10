بوتين وأردوغان يعربان عن قلقهما إزاء الزيادة الكارثية في عدد ضحايا النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث هاتفيا اليوم الثلاثاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي. وأعربا عن قلقهما من ارتفاع عدد الضحايا.

وقال الكرملين: "أجرى رئيس روسيا فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. تم التركيز خلالها بشكل رئيسي على الوضع المتدهور بشكل كبير في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وتم الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار تصاعد العنف والزيادة الكارثية في عدد الضحايا المدنيين".

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وبدورها، قالت الرئاسة التركية في بيانها: "أجرى رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، محادثة هاتفية مع رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين. بحث زعيما البلدين خلالها مجرى النزاع المقلق بين إسرائيل وفلسطين والتدابير الرامية إلى وقف تصاعد التوتر".

وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: RT