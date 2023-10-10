الداخلية الفلسطينية: الطيران الإسرائيلي يقصف معبر رفح على الحدود مع مصر

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية قامت بقصف بوابة معبر رفح بين الجانبين الفلسطيني والمصري مجددا بعد إصلاحها يوم أمس، ما يمنع مغادرة ووصول المسافرين.

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ووفقا له أبلغت إدارة معبر رفح في الجانب المصري طواقم معبر رفح في الجانب الفلسطيني بإخلاء المعبر بشكل فوري لوجود تهديدات بقصف المعبر.

ويوم أمس الاثنين، أفادت مصادر أمنية مصرية بأن العمليات عند معبر رفح على الحدود بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء تعطلت، بعد ضربة جوية إسرائيلية على منطقة قريبة من جانب غزة.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، تصعيد الإجراءات ضد القطاع إلى حصار كامل يشمل حظر دخول الغذاء والوقود.

يذكر أن عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت الماضي دخلت يومها الرابع، مع تكثيف إسرائيل غاراتها على قطاع غزة، وتوسيع رقعة الاستهدافات لتشمل جنوب لبنان وقرب الحدود المصرية.

المصدر: RT