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إسرائيل تعلن قصفها أكثر من 70 هدفا في قطاع غزة

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إسرائيل تعلن قصفها أكثر من 70 هدفا في قطاع غزة
Globallookpress Rizek Abdeljawad
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية قصفت أكثر من 70 هدفا في حي التفاح بقطاع غزة، التي ينطلق منها عدد كبير من الهجمات ضد إسرائيل، وفقا له.

وقال الجيش في بيانه: "منذ بعض الوقت، هاجمت عشرات المقاتلات أكثر من 70 هدفا في حي التفاح. وتستخدم منظمة حماس الإرهابية الحي كمركز إرهابي ينطلق منه عدد كبير من الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل".

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ونشرت وزارة الصحة في غزة مساء الثلاثاء بيانا صحفيا، قالت فيه إن "الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني أدت حتى اللحظة إلى مقتل 900 فلسطيني منهم  260 طفلا و230 سيدة إضافة الى إصابة 4500 مواطن بجراح مختلفة".

وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: RT

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