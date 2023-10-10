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سيناتور أمريكي: فورا سلموا لإسرائيل كل الأموال المخصصة لأوكرانيا

أخبار العالم

سيناتور أمريكي: فورا سلموا لإسرائيل كل الأموال المخصصة لأوكرانيا
Gettyimages.ru
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قال السيناتور الأمريكي جوش هاولي على شبكة التواصل الاجتماعي X، إنه بعد تدهور الوضع في الشرق الأوسط، يجب أن تستلم إسرائيل كل الأموال المخصصة أصلا لأوكرانيا.

وأضاف: "يجب إعادة توجيه جميع الأموال المخصصة لأوكرانيا على الفور إلى إسرائيل".

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وشدد السياسي الأمريكي على أن إسرائيل، تواجه حاليا تهديدا وجوديا.

السبت الماضي، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي

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