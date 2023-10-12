وزير الخارحية الإيراني: إذا لم توقف إسرائيل هجماتها على المدنيين بغزة فالمنطقة ستواجه أوضاعا جديدة

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس أنه إذا لم توقف إسرائيل هجماتها على المدنيين في غزة فإن المنطقة ستواجه أوضاعا جديدة.

وعقب لقائه مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، قال حسين أمير عبد اللهيان: "ما يجري في الأراضي الفلسطينية مصداق بارز للجرائم الحربية، واستمرارها قد يؤثر علي المنطقة برمتها".

وأكمل: "إذا لم توقف اسرائيل المجازر بحق الشعب الفلسطيني ستشهد المنطقة ظروفا جديدة ولا يمكن لإسرائيل أن تستمر بجرائمها وفرض الحصار علي غزة دون تلقي الرد".

من جهته، أكد مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي أن العراق ثابت في مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن العراق ابدى وجهة نظره بشكل واضح وصريح بشأن ما يحدث في فلسطين.

وأضاف الأعرجي في تصريح صحفي بعد لقاء وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بغداد: "العراق أبدى وجهة نظره بشكل واضح وصريح يجب أن نقف الى جانب الشعب الفلسطيني ضد العدوان ولا بد من تهيئة الاجواء لموقف عربي موحد والعراق ثابت بمواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني".

وقد دخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها السادس، وسط تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، وتوسيع رقعة الاستهداف لتشمل جنوب لبنان.

فيما أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين اليوم الخميس، قصف قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين ومستوطنات إسرائيلية برشقات صاروخية.

المصدر: RT + "السومرية"