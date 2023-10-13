شهود عيان يتحدثون عن إسقاط مقاتلة إسرائيلية فوق غزة ولا تأكيدات رسمية (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا قيل إنه لاستهداف مقاتلة إسرائيلية في سماء غزة، من دون أن تصدر أي تأكيدات رسمية بخصوص هذه الأنباء.

وفي الفيديو المرفق يسمع صوت شخص يتحدث عن إسقاط مقاتلة وقفز طيارها منها بالمظلة، ويظهر بعض الدخان الأبيض في السماء قد يكون ناتجا عن اعتراض قذائف صاروخية أطلقها مقاتلو حركة "حماس" من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. ولم يصدر أي تعليق أو بيان رسمي يؤكد هذه الأنباء.

يشار إلى أن كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" كشفت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن منظومة دفاع جوي محلية الصنع تم استخدامها في التصدي للقصف الإسرائيلي خلال عملية "طوفان الأقصى".

وقالت الكتائب إن منظومة الدفاع الجوي هي من طراز "مُتبّر 1". كما نشرت مشاهد من استهداف الطائرات الإسرائيلية بصواريخ أرض-جو.

المصدر: RT