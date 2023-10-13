بن غفير يواصل توزيع الأسلحة على المستوطنين (فيديو)

أشرف وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم على سير عملية توزيع الأسلحة بين صفوف قوات الاحتياط.

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وشارك بن غفير شخصيا في توزيع مئات الأسلحة في قاعدة الشرطة العسكرية الجنوبية في بيت جبرين، والتي تم توزيعها على سكان ساحل عسقلان، شعار النقب، لخيش، شابير، مرحافيم، بني شمعون.

وهذه خطوة أخرى في العملية التي بدأتها وزارة الأمن الوطني مع اندلاع الأعمال العدائية.

ودعا الوزير "كل من له الحق في التسلح بالتسلح".

وكان بن غفير قد أعلن عن نية الحكومة الإسرائيلية تسليح المواطنين الإسرائيليين في ظل التوترات الأمنية الحالية التي تشهدها المنطقة.

المصدر: RT