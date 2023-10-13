 
مباشر
عاجل
"رويترز": السعودية جمدت الخطط التي تدعمها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

بن غفير يواصل توزيع الأسلحة على المستوطنين (فيديو)

أخبار العالم

بن غفير يواصل توزيع الأسلحة على المستوطنين (فيديو)
Globallookpress Ilia Yefimovichdpa
وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w83w

أشرف وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم على سير عملية توزيع الأسلحة بين صفوف قوات الاحتياط.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. بن غفير يشرف على توزيع السلاح على مستوطنين في الضفة الغربية
بالفيديو.. بن غفير يشرف على توزيع السلاح على مستوطنين في الضفة الغربية

وشارك بن غفير شخصيا في توزيع مئات الأسلحة في قاعدة الشرطة العسكرية الجنوبية في بيت جبرين، والتي تم توزيعها على سكان ساحل عسقلان، شعار النقب، لخيش، شابير، مرحافيم، بني شمعون.

وهذه خطوة أخرى في العملية التي بدأتها وزارة الأمن الوطني مع اندلاع الأعمال العدائية.

ودعا الوزير "كل من له الحق في التسلح بالتسلح".

وكان بن غفير قد أعلن عن نية الحكومة الإسرائيلية تسليح المواطنين الإسرائيليين في ظل التوترات الأمنية الحالية التي تشهدها المنطقة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا