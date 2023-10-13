فون دير لاين لنتنياهو: "أوروبا تقف إلى جانب إسرائيل"

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الجمعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن أوروبا تقف "إلى جانب إسرائيل" التي تملك "حق الدفاع عن نفسها".

وادعت فون دير لاين أن "حماس هي المسؤول الوحيد عما يحدث، وما قامت به حماس لا علاقة له بالتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.. هذا الاعتداء هو الأكثر بشاعة ضد اليهود منذ المحرقة".

وأعلنت المفوضية الأوروبية أن رئيستها أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ستزوران إسرائيل يوم الجمعة للقاء قيادات إسرائيلية.

وصرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إيريك مامر، بأنه لا يمكن للمفوضية إدانة الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، داعيا تل أبيب رغم ذلك إلى "مراعاة القانون الدولي".

وأسفرت الغارات الإسرائيلية المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكنية وخسائر كبيرة في الأرواح، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة عن "ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 1843 شهيدا و7138 مصابا".

هذا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن حصار غزة غير مقبول، مضيفا أن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد في القرن الماضي، مشبهًا الحصار الإسرائيلي غير المقبول لغزة بالحصار النازي للينينغراد.

ودخلت الحرب على غزة يومها السابع عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنها مقاتلو حركة "حماس" يوم السبت الماضي، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على الأهداف المدنية داخل القطاع.

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المصدر: أ ف ب