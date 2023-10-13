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أردوغان: غزة هي المقاومة ومنع وصول المساعدات إليها وصمة عار

أخبار العالم العربي

أردوغان: غزة هي المقاومة ومنع وصول المساعدات إليها وصمة عار
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أردوغان: غزة هي المقاومة ومنع وصول المساعدات إليها وصمة عار

أردوغان: قرار عدم إدخال المواد الأساسية إلى غزة وصمة عار في جبين من أصدر هذا القرار

أردوغان: نتفاوض مع جميع الأطراف بشكل مكثف من أجل إطلاق سراح الرهائن

أردوغان: أرسلنا طائرة تحمل مساعدات إلى العريش المصرية لنقلها إلى غزة

أردوغان: سننسق مع مصر وسنرسل المزيد من المساعدات لقطاع غزة

أردوغان: لا مجال لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967

أردوغان: إن كان لدى الغرب أدنى احترام لحقوق الإنسان فإن عليه أن يناقش أنواع المساعدات الواجب إرسالها إلى غزة

يتبع...



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