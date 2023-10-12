فون دير لاين ورئيسة البرلمان الأوروبي إلى إسرائيل "للتضامن مع ضحايا هجمات حماس"

أعلنت المفوضية الأوروبية أن رئيستها أورسولا فون دير لاين ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا ستزوران إسرائيل يوم الجمعة للقاء قيادات إسرائيلية و"التضامن مع ضحايا هجمات حماس".

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها يوم الخميس 12 أكتوبر، إن دير لاين وميتسولا ستزوران إسرائيل يوم الجمعة 13 أكتوبر للقاء قيادات إسرائيلية هناك.

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تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إيريك مامر، صرّح يوم الخميس بأنه لا يمكن للمفوضية إدانة الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، ولكنه دعا تل أبيب إلى "مراعاة القانون الدولي".

وتشهد الأراضي الإسرائيلية توافدا مكثفا للعديد من الشخصيات والمسؤولين الدوليين في أعقاب إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" مع صباح يوم السبت الماضي 7 أكتوبر. وذلك للتضامن مع الجانب الإسرائيلي لما لحق به من قتلى وخاصة في صفوف جيش إسرائيل.

كما وصل من بين الواصلين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والتقى برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين وقال: "أنا ممتن لأن أكون هنا في إسرائيل، وقد أتيت كيهودي"، مشيرا إلى أن حركة "حماس" لا تمثل الشعب الفلسطيني.

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وكانت هناك مواقف مشابهة لما تحدث به بلينكن وذلك من قبل باريس وبرلين وغيرها العديد من العواصم الأوروبية.

وقد دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها السادس مع تصاعد القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 1354 فلسطينيا وجرح 6049 آخرين في غزة، ومقتل 31 وجرح 180 في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

المصدر: رويترز+ RT