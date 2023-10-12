بلينكن: أتيت كيهودي إلى إسرائيل و"حماس" لا تمثل الشعب الفلسطيني

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "انا ممتن لأن أكون هنا في إسرائيل، وقد أتيت كيهودي"، مشيرا إلى أن حركة "حماس" لا تمثل الشعب الفلسطيني.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال بلينكن: "أنا ممتن لأن أكون هنا في إسرائيل.. اتحدث بشكل شخصي، وأتيت كيهودي"، مكررا الإدعاء بأن "حماس" ذبحت الأطفال وحرقهم قائلا: "هذا كان واحد فقط من فظائع حماس الوحشية".

وأشار إلى أن "والدي مر بفظائع في روسيا ولذلك افهم فظائع العمليات التي قامت بها حماس ضد المواطنين، ويجب أن نتلقى إلهاما من الإسرائيليين"، مشددا على أنه "لا يوجد أي ذريعة لأعمال الإرهاب هذه".

وأضاف: "نعلم أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وهي تستثمر المواد التي توجد بحوزتها ببناء الأنفاق"، معتبرا أن "حماس تمارس القمع في كل مكان وتبني أنفاقا إرهابية، ولديها هدف واحد وهو تقويض اليهود".

ورأى بلينكن أنه "لا يمكن لأي دولة أن تحتمل مذبحة كهذه وعلينا التأكد أن هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى"، مبينا أنه "لدينا معايير معينة يجب اتخاذ خطوات حذرة بما فيه الكفاية بينما نتعامل مع مجتمع مدني".

هذا ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها السادس، مع تصاعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل 1354 وجرح 6049 في غزة، بالإضافة إلى مقتل 31 وجرح 180 في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس بارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين خلال عملية "طوفان الأقصى" إلى 1300 شخص، والجرحى إلى نحو 3300.

المصدر: RT