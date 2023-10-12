بيان إسرائيلي بخصوص الأسرى والمفقودين بعد ارتفاع حصيلة القتلى إلى 1300 شخص

صرح منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيلي العميد المتقاعد غال هيرش بأن هيئته تعمل حاليا على تقييم أوضاع الأسرى والمفقودين ومساعدة أسرهم.

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ونقل بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الخميس عن هيرش قوله: "تتواصل عمليات البحث الميدانية ويستمر العمل الصعب للتعرف على الجثث. ويتلقى العديد من المصابين العلاج في المستشفى ونحن نحقق في كل المعلومات التي يمكن أن تساعدنا في تحديد مكان المفقودين".

وأضاف هيرش: "لقد تحدثت الليلة الماضية مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن روجر كارستينز، واليوم سألتقي بنائبه ستيفن غيلين، الذي يأتي خصيصا إلى إسرائيل".

وتابع: "أنا وزملائي نعمل على مدار الساعة من أجل المفقودين والأسرى وعائلاتهم".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس بارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين خلال عملية "طوفان الأقصى" إلى 1300 شخص، والجرحى إلى نحو 3300.

المصدر: RT