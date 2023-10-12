الإعلام الإسرائيلي يكشف آخر حصيلة لقتلى الإسرائيليين في عملية "طوفان الأقصى"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد بارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين خلال عملية "طوفان الأقصى" إلى 1300 شخص، والجرحى إلى نحو 3300.

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وأفاد موقع "واينت" الإسرائيلي يوم الأربعاء، بأن حصيلة القتلى الإسرائيليين منذ السبت الفائت ارتفعت إلى 1200، مشيرا إلى أن 200 إسرائيلي في عداد "المخطوفين".

ونشر الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس قائمة بأسماء 31 جنديا إضافيا قتلوا منذ بدء المواجهات في عملية "طوفان الأقصى"، ليرتفع العدد المعلن إلى 220 ضابطا وجنديا.

من جهة أخرى، استنفرت المستشفيات في إسرائيل وطلبت السلطات الإسرائيلية من المواطنين التزود بالطعام والمياه استعدادا لدخول الملاجئ، حيث شهدت المدن الإسرائيلية تهافتا على المتاجر وتقييدا لكميات البيع.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.

المصدر: RT