لندن لا تستبعد وجود بريطانيين بين أسرى "حماس"

قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إنه "من المرجح أن يكون مواطنون بريطانيون بين الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" في قطاع غزة".

وأضاف في حديث نقلته "سكاي نيوز": "أستطيع أن أقول إنه من المحتمل جدا وجود مواطنين بريطانيين أو أشخاص يحملون جنسية مزدوجة، لهم علاقة بحالات الرهائن التي تم الإبلاغ عنها سابقا".

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وأشار إلى أنه سيتم تقديم مساعدات استخباراتية إلى المنطقة وأماكن أخرى.

السبت الماضي، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي