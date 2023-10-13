لبنان.. مسيرات تضامنية مع فلسطين وغزة (فيديوهات + صور)

نظّمت مسيرات في عدد من المناطق اللبنانية بينها العاصمة بيروت، تضامنا مع فلسطين وقطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف.

ونظمت وقفة تضامنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث ألقى نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم كلمة أكد فيها أن "عملية طوفان الأقصى" عملية ناجحة وستكون خالدة في المستقبل".

بالفيديو | نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: #حزب_الله يعرف واجباته تماما ونتابع خطوات العدو ولدينا جهوزية كاملة ومتى يحين وقت اي عمل سنقوم به #طوفان_الأقصىpic.twitter.com/tgwmQlLqOh — قناة المنار (@TVManar1) October 13, 2023

وقال: "إننا كحزب الله نساهم في المواجهة ضمن خطتنا ورؤيتنا ونتابع تحركات العدو ومتى يحين وقت أي عمل سنقوم به"، مشيرا إلى أن "حزب الله يعرف واجباته تماما ونحن حاضرون وجاهزون بجهوزية كاملة ونتابع لحظة بلحظة ولن تؤثر الاتصالات التي تجري بالكواليس من أطراف دولية لضمان عدم تدخلنا في المعركة".

وأضاف: "الكيان الصهيوني ارتكب المجازر في كل القرى الفلسطينية وهجرهم بالقتل والمجازر بإشراف ورعاية دولية على طول 75 سنة من الإجرام المنظّم، فأتى "طوفان الأقصى" ليقول لا، لن يبقى هذا الكيان في منطقتنا وسنطرده ما دام فينا نفس واحد".

ونظمت وقفة تضامنية أمام مسجد محمد الأمين في وسط بيروت، كما شهدت العاصمة مسيرة انطلقت من منطقة البربير نحو مقر "الإسكوا".

تغطية صحفية: "وقفة تضامنية من مسجد محمد الأمين وسط بيروت بدعوة من الجماعة الاسلامية والعلماء" pic.twitter.com/PRp7X8MOtO — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 13, 2023

كما نظمت وقفات في منطقة البقاع أمام عدد من الجوامع بعد صلاة الجمعة.

المصدر: RT