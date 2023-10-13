القناة 14 الإسرائيلية: إعلان المنطقة المطلة على الحدود مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي أعلن المنطقة المطلة على الحدود مع لبنان "منطقة عسكرية مغلقة".

وكان مراسل RT، رصد صباح اليوم الجمعة، تحركات لجنود الجيش الاسرائيلي داخل مستعمرة المطلة المقابلة لبلدة الخيام جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي طلبت من سكان بلدة المطلة مغادرتها.

وحذر قائد قوة "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان اللواء أرولدو لاثارو، من أن الوضع الأمني في المنطقة الحدودية مع إسرائيل متقلب، رغم الهدوء الذي سيطر على المنطقة منذ بعد ظهر الأربعاء.

يذكر أنه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، تبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي ضربات متفرقة محدودة في المناطق الحدودية، أدت إلى مقتل 3 عناصر من الحزب، و3 من الجيش الإسرائيلي، كان آخرهم أعلن عنه مساء أمس الخميس.

المصدر: RT