إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين اعتراضيين باتجاه هدف تم رصده في الأجواء شمالي البلاد

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأنه تم إطلاق صاروخين اعتراضيين شمالي إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية باتجاه هدف تم رصده في الجو.

وقالت إنه تم إطلاق صاروخين تجاه جسم طائر رصد في الأجواء شمالي إسرائيل، وسمع دوي انفجارات في المكان، مبينة أن الجسم عاد إلى مكانه.

بدورها، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن "القبة الحديدية التابعة للعدو الإسرائيلي أطلقت صباح اليوم صاروخين، فوق الناقورة والمنطقة المحيطة، في ظل تحليق لطائرات التجسس التي لم تفارق سماء المنطقة على الإطلاق".

المصدر: RT