الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا مقتل أحد جنوده جراء صاروخ "كورنيت" أطلقه حزب الله

أقر الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس رسميا، بمقتل أحد جنوده جراء صاروخ "كورنيت" أطلقه "حزب الله" اللبناني أمس الأربعاء.

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وحسب ما تقل الإعلام العبري، فقد "قُتل أمس جندي احتياطي في جيش الدفاع الإسرائيلي نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من قبل حزب الله على الموقع العسكري في عرب العرامشة".

وتمت الإشارة إلى أن "المقاتل هو الرقيب (احتياط) ماتانيا ألستر 22 سنة من سدي إيلان مقاتل في الكتيبة 221 لواء كرملي".

وأمس الأربعاء، أعلن حزب الله في بيان أنه "في رد حازم على الاعتداءات الصهيونية والتي أدت إلى استشهاد عدد من المجاهدين قمنا باستهداف موقع الجرداح ‏الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ الموجهة".

وأضاف أن "الاستهداف أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح".

وجددت المقاومة الإسلامية تأكيدها "أنها ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي ‏تستهدف بلدنا وأمن شعبنا خاصة عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط الشهداء".

بدوره، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد إطلاق قذيفة مضادة للدروع من الأراضي اللبنانية نحو موقع عسكري بالقرب من قرية عرب العرامشة على الحدود اللبنانية، وأكد مراسل "القناة 13" الإسرائيلية أن هناك مصابين في شمال إسرائيل من في صفوف الجيش.

هذا، وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.

كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر: RT