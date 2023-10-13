أضرار وفوضى وسيارات إسعاف بعد سقوط صاروخ على مبنى في رحوفوت قرب تل أبيب (فيديو)
Globallookpress
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تسبب سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة وسقط في بلدة رحوفوت بالقرب من تل أبيب بأضرار وسمعت أصوات سيارات الإسعاف وقامت عناصر من الجيش الإسرائيلي بتنظيم حركة المرور.
وأظهرت لقطات فيديو من مكان سقوط الصاروخ على مبنى في البلدة الإسرائيلية بالقرب من تل أبيب، وجود أضرار واضحة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة ما يتسبب بمقتل وجرح العشرات في حصيلة تزداد بصورة مستمرة.
وكانت كتائب القسام قد أعلنت قبل قليل عن قصف تل أبيب برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين.
وأعلنت مصادر إسرائيلية عن إصابة مباشرة بمبنى في رحوفوت في منطقة تل أبيب جراء سقوط صاروخ.
وتم تسجيل إصابات جراء سقوط الصاروخ.
المصدر: RT