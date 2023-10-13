آخر تحديث من الصحة الفلسطينية: 1799 قتيلا و6388 جريحا في غزة و44 قتيلا و700 جريحا في الضفة

أعلنت الصحة الفلسطينية أن حصيلة قتلى القصف والغارات الإسرائيلية وصلت إلى 1799 قتيلا وأكثر من 6388 جريحا في غزة، وإلى 44 قتيلا وأكثر من 700 جريح في الضفة الغربية المحتلة.

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ووفقا لوزارة الصحة، فقد وصل نحو 250 جريحا إلى مشافي الضفة الغربية اليوم الجمعة.

وأفادت مراسلة RT بمقتل 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة، خلال مواجهات جمعة الغضب في الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة القتلى في الضفة إلى 44 منذ السبت الماضي.

وأشارت مراسلتنا إلى اندلاع سلسلة مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في جنين والعروب والخليل وطولكرم وبيت فوريك وبيت لحم بالضفة الغربية خلال جمعة الغضب، عقب منع الشرطة الإسرائيلية للمصلين الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وتلا ذلك اعتداء مجموعة من المستوطنين على مصلين فلسطينيين وأطلقوا النار باتجاههم أثناء خروجهم من صلاة الجمعة في أحد المساجد شرق مدينة يطا بالخليل، ما أسفر عن إصابة شاب فلسطيني.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة في وقت سابق اليوم إن جميع مستشفيات القطاع امتلأت عن بكرة أبيها بالجرحى، مطالبا المجتمع الدولي بفتح ممر إنساني عاجل وفوري لنقل الجرحى إلى خارج القطاع.

ومن جانبها حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الوضع الإنساني في غزة مع ارتفاع عدد الإصابات، والنقص الحاد في الإمدادات الطبية.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.

المصدر: RT