خبير روسي يحدد الهدف الرئيسي لزيارة بلينكن إلى إسرائيل

قال الخبير الروسي فلاديمير بروتر إن الغرض الرئيسي من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإسرائيل بحث العملية البرية في غزة، رغم شكوك واشنطن في جدوى هذه العملية.

وتابع بروتر، الخبير في المعهد الدولي للدراسات الإنسانية والسياسية، لوكالة "نوفوستي" اليوم الجمعة، أنه سيتعين على واشنطن الموفقة على القيام بعملية برية في القطاع.

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وكان المركز الصحفي لوزارة الخارجية الإسرائيلية قد قال في وقت سابق إن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قد استقبل يوم أمس الخميس نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي وصل تل أبيب في زيارة كدليل على التضامن والدعم لإسرائيل، ومن المتوقع أن يعقد بلينكن اجتماعات مع كوهين ومع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب.

وتابع بروتر: "إن الغرض الرئيسي لزيارة بلينكن لإسرائيل هو السماح بعملية برية في غزة، حيث يجب عليهم حل هذه المشكلة، وبالنظر إلى حقيقة أن إسرائيل دعت سكان غزة إلى الإخلاء، فإنها تطالب بعملية برية"، وأضاف أن الولايات المتحدة لديها شكوك بشأن العملية البرية، لكن على الأرجح "ستضطر واشنطن إلى الموافقة على تنفيذها، لأنه لا يوجد حل آخر للوضع الإسرائيلي الراهن".

وقال: "إذا لم تقم إسرائيل بعملية برية، فإن الرأي العام الدولي سيعتقد أن إسرائيل لم تسحق (حماس)، ما يعني أنها ضعيفة. يجب عليهم أن يعاقبوا كل العرب، وعلى العرب أن يظلوا صامتين". وشدد بروتر على أنه من غير المرجح خلال زيارة بلينكن لإسرائيل مناقشة موضوع إرسال قوات أمريكية إلى قطاع غزة.

وكان مصدر في السلطة الفلسطينية قد صرح لوكالة "نوفوستي" في وقت سابق بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سوف يجتمع مع بلينكن في عمان اليوم الجمعة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت اليوم عن ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1572، والمصابين إلى 7262، فيما أعلنت السلطات الإسرائيلية يوم أمس الخميس عن ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى ما يزيد عن 1300، ونحو 3300 مصاب.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وبدأت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكنية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.

المصدر: نوفوستي