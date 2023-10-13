زاخاروفا تعلن شروع موسكو في دراسة مسألة إجلاء الروس من قطاع غزة

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا دراسة إمكانية إجلاء المواطنين الروس ومواطني دول رابطة الدول المستقلة من منطقة القتال الفلسطيني الإسرائيلي في غزة.

وقالت زاخاروفا في ردها على أسئلة مجلة الشؤون الدولية حول الإجلاء من قطاع غزة: "فيما يتعلق بالتصعيد الحاد للتوتر في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تعمل وزارة الخارجية الروسية (بالتشارك في ما بين الإدارات) على سبل الإجلاء المحتمل للمواطنين الروس ومواطني بلدان رابطة الدول المستقلة من منطقة القتال".

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وأضافت أن روسيا تحث طرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على وقف الأعمال القتالية والانتقال إلى المفاوضات.

وأردفت: "للأسف، الوضع يتطور بسرعة.. مرة أخرى، نحث فلسطين وإسرائيل على وقف الأعمال القتالية والانتقال إلى المفاوضات".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جميع الروس الراغبين بمغادرة منطقة الصراع الدائر في الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية إلى الاتصال بسفارة بلادهم بسرعة من أجل هذا الغرض.

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وأكد بوتين للصحفيين أن روسيا مستعدة لتنظيم عمليات ترحيل المواطنين من إسرائيل وفلسطين في أي وقت عندما تتهيأ الظروف المناسبة لذلك.

كما وجّه بوتين الدعوة لجميع المواطنين الروس الذين يريدون مغادرة إسرائيل وفلسطين بسرعة إلى الاتصال بالسفارة. وشكر الرئيس الصحافية على سؤالها حول إخراج المواطنين الروس من منطقة النزاع، ووعد بنقل هذا الأمر والإيعاز إلى وزارة الخارجية الروسية.

المصدر: RT