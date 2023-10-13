"سوء تقدير".. موقع "أكسيوس" يكشف ما حصل في كواليس الاستخبارات الإسرائيلية قبيل "طوفان الأقصى"

قال مسؤولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس" إن الاستخبارات الإسرائيلية "رصدت نشاطا غير عادي لتحركات "حماس" في غزة"، لكن كبار قادة الجيش و"الشاباك" "قرروا عدم استنفار القوات".

وكشف المسؤولون الإسرائيليون، للموقع الأمريكي أن الاستخبارات رصدت عشية عملية طوفان الأقصى "علامات على نشاط "حماس" في غزة، تشير إلى أنها ربما كانت تستعد للهجوم".

وحسب "أكسيوس"، فإن القادة الإسرائيليين "أجروا مشاورات رفيعة المستوى مساء الجمعة"، لفهم طبيعة المعلومات الاستخباراتية الجديدة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن "أحد الاحتمالات التي أثيرت في المشاورات، وضع قوات الجيش في حالة تأهب قصوى في محيط قطاع غزة، بسبب احتمال وقوع هجوم".

ولكن بعد المشاورات، قرر القادة العسكريون "انتظار وصول المزيد من المعلومات الاستخباراتية".

وأكد أحد المسؤولين الإسرائيليين أن المعلومات الاستخبارية التي تم تلقيها يوم الجمعة لم تتحول إلى إنذار مبكر بالحرب.

وقال المسؤول إنه بعد مشاورات ليلة الجمعة، قرر مدير "الشاباك" ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إرسال قوة تابعة لـ"الشاباك"، وفريق من الوحدة الخاصة لمكافحة الإرهاب في الشرطة إلى جنوب إسرائيل لسيناريو محاولة التسلل عبر الحدود والقيام بعملية اختطاف محدودة.

وأضاف: "بدأت هذه القوات القتال صباح السبت".

لكن مسؤولا إسرائيليا ثانيا قال إن "القرار جاء بعدم إصدار إنذار بناء على معلومات استخباراتية وكان سوء تقدير".

المصدر: axios