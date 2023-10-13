"سرايا القدس" تعلن قصف مدينة عسقلان وسديروت برشقة صاروخية "ردا على استمرار المجازر الإسرائيلية"

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين مساء اليوم الجمعة قصف مدينة عسقلان وسديروت برشقة صاروخية ردا على استمرار المجازر وقصف البيوت المدنية.

ومنذ صباح اليوم، أعلنت "سرايا القدس " أنه "ضمن معركة "طوفان الأقصى"، قصف نير عوز ونير اسحاق وحوليت برشقة صاروخية، وقصف مدينة "بئر السبع" المحتلة برشقة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين.

كما أكدت "سرايا القدس" قصف مجمع أفشلوم ونير اسحاق وحوليت برشقة صاروخية، وقصف كيبوتس "بئيري" برشقة صاروخية.

ومساء، ذكرت "السرايا" أنها "قصفت "سديروت" وتحشدات عسكرية للعدو برشقة صاروخية".

وأمس الخميس، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين قصف قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين ومستوطنات إسرائيلية برشقات صاروخية.

ودخلت الحرب على غزة يومها السابع عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنها مقاتلو حركة "حماس" يوم السبت الماضي، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على الأهداف المدنية داخل القطاع.

المصدر: RT