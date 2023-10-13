الجيش الإسرائيلي يقول إن القسام صدت توغلا لقوات برية ومدرعة في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أن قواته البرية والمدرعة داهمت قطاع غزة "في الأربع وعشرين ساعة الماضية"، قبيل هجوم بري متوقع على القطاع.

وأفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بأن كتائب القسام أطلقت صواريخ مضادة للدبابات على القوات المتوغلة وصدتها.

وذكر كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، الأميرال دانيال هاجاري، في إفادة تلفزيونية أن ضربات شُنت لمهاجمة أفراد أطقم الصواريخ الفلسطينية والسعي لجمع معلومات حول مواقع الرهائن.

يتبع..