"حزب الله" يصدر بيانا بخصوص استهداف إسرائيل لإعلاميين جنوبي لبنان ومقتل صحافي وإصابة آخرين

أصدر "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الجمعة بيانا بشأن الاستهداف الإسرائيلي للإعلاميين في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل صحافي تابع لوكالة "رويترز" وإصابة آخرين.

ودانت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" الجريمة النكراء "التي أقدم عليها العدو ‏الصهيوني باستهداف عدد من الإعلاميين على الحدود اللبنانية أثناء قيامهم بتغطية ‏الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ما أدى إلى استشهاد الزميل الصحافي عصام ‏العبد الله وإصابة عدد منهم".

وأشارت العلاقات الإعلامية في بيانٍ إلى أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي هو استكمال لعدوانها الإجرامي على ‏المؤسسات الإعلامية في غزة وتدمير مقراتها ومراكزها وقتل عدد كبير من ‏العاملين فيها بهدف منع نقل الجرائم وصور العدوان الوحشي على المدنيين ‏والأبرياء.

وتابع البيان: "نتقدم من وكالة رويترز في لبنان ومن قناة الجزيرة ومن وكالة الصحافة ‏الفرنسية في لبنان ومن سائر الإعلاميين الأحرار ومن عائلة الشهيد المظلوم ‏عصام العبد الله بالتعازي ونسأل الله أن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل".

وطالبت العلاقات "جميع المؤسسات الإعلامية والإنسانية والقانونية بإدانة العدوان الصهيوني على لبنان وإدانة الانحياز الصارخ والأعمى لمؤسسات ما يسمى بالعالم ‏الحر إلى جانب القتلة والمجرمين والمعتدين".

وشددت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" على أن "هذه الجريمة النكراء بقتل المواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية ‏وأي اعتداء على أمن شعبنا وسلامة بلدنا لن يمر دون الرد والعقاب المناسبين".

ومساء اليوم الجمعة، أفاد مراسلنا في لبنان بمقتل صحفي وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدفهم خلال التغطية للتطورات الوضع في جنوب لبنان.

وقال مراسلنا أن اسرائيل استهدفت طواقم الاعلاميين بالقذائف بمنطقة علما الشعب.

المصدر: "العهد"