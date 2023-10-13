"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف عدد من المواقع الإسرائيلية وتحقيق إصابات دقيقة فيها

أعلن"حزب الله" اللبناني مساء اليوم الجمعة استهداف المواقع الإسرائيلية "موقع العباد، موقع مسكف عام، موقع جل العلام، وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة"، مؤكدا تحقيق إصابات دقيقة فيها.

وقال "حزب الله" في بيان له: "قام مجاهدو المقاومة الإسلامية بمهاجمة المواقع الإسرائيلية التالية: موقع العباد، موقع مسكف عام، موقع جل العلام، وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة وحققوا فيها إصابات دقيقة".

وأضاف البيان: "مهاجمة المواقع الإسرائيلية جاء ردا على الاعتداءات الإسرائيلية عصر اليوم الجمعة على محيط عدد من البلدات الجنوبية".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة بتنفيذ قواته قصفا مدفعيا استهدف مواقعا داخل لبنان.

وأصدر الجيش اللبناني بيانا قال فيه: "بتاريخ 13 أكتوبر 2023 استهدف العدو الإسرائيلي في خراج بلدة علما الشعب برج مراقبة غير مشغول للجيش اللبناني يُستعمل بشكل ظرفي أثناء تنفيذ المهمات والتدابير الأمنية، ولم يسجَّل وقوع إصابات في صفوف العسكريين".

في حين ذكرت وسائل إعلام لبنانية بسقوط قذائف على موقع مسكاف عام الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "رصد قبل قليل إطلاق نار من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية على الحدود اللبنانية".

وأضاف: "وترد قوات الجيش الإسرائيلي الآن بإطلاق نيران المدفعية على مصدر النيران ونيران الدبابات".

ويأتي ذلك وسط توترات تشهدها الحدود الجنوبية اللبنانية منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي (أطلقتها حركة "حماس" في غزة)، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني "استشهاد 3 من عناصره" جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

هذا، وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.

كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر: RT

يتبع..