حزب الله يؤكد جهوزيته "متى يحين وقت أي عمل" ضد إسرائيل

أكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم جهوزية حزبه "متى يحين وقت أي عمل" للتحرك ضد إسرائيل دعما للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال قاسم في فعالية تضامنية مع فلسطين: "طوفان الأقصى نتيجة طبيعية لردح كبير من الزمن عاث فيه الصهاينة الفساد في الأرض".

إقرأ المزيد

وأكد أنه "لا تهمنا بوارجكم ولا تُخيفنا تصريحاتكم وسنكون لكم بالمرصاد لتبقى المقاومة"، مشددا على أن "حزب الله يعرف واجباته جيدا ويتابع خطوات العدو ومتى يحين وقت أي عمل سيقوم به".

وأضاف: "نتابع خطوات العدو ولدينا جهوزية كاملة ومتى يحين ‫وقت اي عمل سنقوم به.. حزب الله يعرف واجباته تماما ونحن حاضرون ‫بجهوزية كاملة ونتابع لحظة بلحظة ولن تؤثر الاتصالات في الكواليس ".

ولفت قاسم إلى أن "عملية طوفان الأقصى ناجحة بكل المعايير وهي عملية تأسيسية ومحطة تاريخية استثنائية ومضيئة ستكون خالدة للمستقبل وستكون معلما أساسيا لكل المقاومين والأحرار... نحن في زمن الانتصارات ولسنا في زمن الهزائم ‫وتوقعوا كل شيء".

المصدر: RT، النشرة