هجوم لاذع من لابيد على نتنياهو: لا جديد عن المختطفين ولا عن الجبهة الشمالية ولا عمن تم إجلاؤهم

اعتبر رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن من غير الممكن أن يرسل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كل الدولة إلى حالة القلق أثناء انتظار بيانه ليلة اليوم الجمعة في ظل حالة الطوارئ.

وكتب رئيس المعارضة لابيد في بيان له على حسابه في "إكس"، في معرض تعليقه على كلمة نتنياهو: "من غير الممكن أن يرسل رئيس وزراء إسرائيل دولة بأكملها إلى حالة من القلق أثناء انتظار بيانه ليلة الجمعة في ظل حالة الطوارئ ومن دون أن يقول أي شيء جديد عن عائلات المختطفين، أو عن الجبهة الشمالية، أو عن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم".

לא ייתכן שראש ממשלת ישראל יכניס מדינה שלמה לסחרור חרדה בהמתנה להצהרתו בשישי בלילה בזמן של חירום ואז לא יגיד דבר חדש לא על משפחות החטופים, לא על חזית הצפון, לא על המפונים. הצהרות כאלה לא עושה ראש ממשלה אלא אם כן יש לו מידע חדש להביא לעמו ולארצו. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) October 13, 2023

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد صرّح في كلمته - مساء اليوم الجمعة - إلى الشعب الإسرائيلي بالقول "سوف نقضي على حماس" مشيرا إلى أن ذلك سيستغرق وقتا. كما بين أن هذه الحرب أطول منها في أي وقت مضى.

إلى ذلك، أكد رئيس المعارضة لابيد يوم أمس الخميس بأنهم "لن ينضموا لحكومة الطوارئ".. ولكنهم لن يمانعوا في أن تقوم.

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وكانت حماس قد أطلقت يوم 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" التي تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

كما أدّت العملية الفلسطينية إلى أسر عدد كبير من الإسرائيليين لدى "حماس"، بينهم ضباط وعناصر في الجيش، بينما تشن إسرائيل غارات مكثفة خلفت الكثير من الضحايا في قطاع غزة.

المصدر: RT + وكالات