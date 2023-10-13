الخارجية الروسية: نتابع الوضع في شأن الرحلات الجوية بين روسيا وإسرائيل

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الوزارة تتابع الوضع في شأن الرحلات الجوية بين روسيا وإسرائيل.

وقالت زاخاروفا في تصريح لمجلة "الحياة الدولية"، نشر يوم الجمعة: "أما بخصوص وضع الرحلات الجوية بين روسيا وإسرائيل، فإننا نتابعه بدقة بالتعاون مع وكالة النقل الجوي ("روس أفياتسيا") وغيرها من الهيئات".

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وأشارت إلى أنه اعتبارا من 9 أكتوبر وحتى الوقت الراهن تم نقل 2300 شخص من خلال الرحلات المباشرة المنتظمة التي تنفذها شركتا "أزيموت" و"رد وينغز" وغيرهما من شركات الخطوط الجوية.

وأضافت أن شركة "رد وينغز" تنفذ رحلة إضافية يومية من تل أبيب إلى موسكو، مضيفة أن هناك أيضا إمكانيات لتنفيذ رحلات جوية عبر دول ثالثة.

المصدر: تاس