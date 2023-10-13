كتائب "القسام" تنشر مقطع فيديو لإطلاق رشقات صاروخية أطلقتها باتجاه المستوطنات الإسرائيلية (فيديو)

نشرت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسكينية ايوم الجمعة مشاهد من رشقات الصواريخ التي أطلقتها باتجاه المستوطنات الإسرائيلية التي أطلقتها يوم السبت الماضي.

ونشرت "القسام" مقطع الفيديو بتعليق: "رشقات صاروخية مكثفة باتجاه أراضينا المحتلة ضمن معركة طوفان الأقصى".

وأعلنت كتائب القسام اليوم قصف قاعدة "حتسريم" الجوية الإسرائيلية و تل أبيب برشقات صاروخية ردا على التهجير واستهداف المدنيين.

وأعلنت مصادر إسرائيلية عن إصابة مباشرة بمبنى في رحوفوت في منطقة تل ابيب جراء سقوط صاروخ، وأكدت تسجيل اصابات في رحوفوت جراء الصاروخ.

كما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم أنها استهدفت مقر قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي في مدينة صفد في منطقة الجليل بصاروخ "عياش 250".

ودخلت الحرب على غزة يومها السابع عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنها مقاتلو حركة "حماس" يوم السبت الماضي، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على الأهداف المدنية داخل القطاع.

المصدر: RT