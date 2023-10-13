لبنان..هجوم على "ماكدونالدز" بصيدا وتحرك أمام فرع عين المريسة اعتراضا على دعمه لإسرائيل (فيديو+صورة)

أفادت وسائل إعلام لبنانية يوم الجمعة بأن بعض الشبان بمدينة صيدا هاجموا مطعم "ماكدونالدز" وحطموا محتوياته اعتراضا على دعم الشركة العالمية للجيش الإسرائيلي وتقديمها وجبات مجانية لهم.

وجاء ذلك عقب انتشار اخبار تفيد بأن سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" في إسرائيل قامت بتقديم وجبات مجانية للجنود الإسرائيليين.

الهجوم على فرع "ماكدونالدز "في صيدا pic.twitter.com/Jt7lJvx8Rx — Lebanon 24 (@Lebanon24) October 13, 2023

ونفذ عدد من المواطنين تحركا في منطقة عين المريسة بالعاصمة اللبنانية بيروت أمام "ماكدونالدز" بعد إعلان سلسلة المطاعم تبرعها بوجبات مجانيّة للجيش الإسرائيلي، بُعيد بداية عملية "طوفان الأقصى".

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من جهتها، علقت شركة "ماكدونالدز" في لبنان ببيان لها قائلة إنها "شركة مساهمة لا يملكها شخص محدّد بل ملايين من الأشخاص حول العالم".

وأوضحت قائلة: "شركة ماكدونالدز لبنان هي لبنانية 100% وتمتلكها شركة مكناس فود ش.م.ل. أي أنها ذات إدارة مستقلّة وتعود إيراداتها كافة لهذه الشركة فقط، وينحصر دور الشركة العالمية فقط في السماح باستخدام العلامة التجارية بالإضافة إلى الاستفادة من خبرتها وقدراتها".

وختمت: "لذا نرغب بالتأكيد أن مواقف الوكلاء الآخرين لا تمثلنا ولا علاقة لنا بما يقومون به، ونحن نحرص على احترام شعبنا ووطننا والوقوف إلى جانبه".

هذا وانتشرت سلسلة منشورات على "إكس" قال فيها مغردون إن "جنودا إسرائيليين شوهدوا وهم يحملون وجباتهم المجانية من فروع لسلسلة مطاعم "ماكدونالدز" في عدد من المدن الإسرائيلية".

وعلى تطبيق "إنستغرام"، نشرت صفحة "ماكدونالدز إسرائيل" صورا تظهر التضامن مع الدولة العبرية.

وكتبت "ماكدونالدز إسرائيل" تعليقات بالعبرية على صور متعددة، قالت فيها: "هؤلاء جنود ومحاربون، جاؤوا إلى هنا لاستلام وجباتهم المجانية المقدمة للجيش الإسرائيلي كتبرعات عينية".

كما نشرت الصفحة صورة أخرى، وكتبت عليها: "بلغ عدد تبرعاتنا العينية للجيش الإسرائيلي وقوات الإنقاذ، والأمن، والمتضررين من الهجوم، 12 ألف وجبة، وسنستمر في حملة التبرعات الواسعة، وسنقدم آلاف الوجبات يوميًا".

المصدر: RT + "لبنان 24" + "النهار"