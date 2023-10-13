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تركيا تحذر مواطنيها في لبنان وتطلب منهم الابتعاد عن الجنوب

أخبار العالم

تركيا تحذر مواطنيها في لبنان وتطلب منهم الابتعاد عن الجنوب
AFP
دورية لقوات "اليونيفيل" على الحدود بين لبنان لبنان وإسرائيل
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طالبت تركيا مواطنيها في لبنان باتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد قدر الإمكان عن المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، على خلفية التوتر على الحدود الجنوبية.

وقالت وزارة الخارجية التركية إنه "في ظل تطور الأحداث في جنوب لبنان نوصي مواطنينا في لبنان بالتزام الحذر وإذا أمكن البقاء بعيدا عن المناطق التي تقع جنوب نهر الليطاني".

وأضافت: "سيكون من المفيد متابعة المستجدات على المواقع الرسمية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي لوزارتنا وسفارتنا في بيروت".

يذكر أنه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، تبادل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي ضربات متفرقة محدودة، أدت إلى مقتل 3 عناصر من الجيش الإسرائيلي و3 من "حزب الله".

وحذر قائد قوة "اليونيفيل" الدولية في جنوب لبنان اللواء أرولدو لاثارو، من أن الوضع الأمني في المنطقة الحدودية مع إسرائيل متقلب، رغم الهدوء في المنطقة منذ بعد ظهر الأربعاء.

وينفذ الجيش اللبناني اليوم الجمعة انتشارا مكثفا في الجنوب ويمنع أي أجنبي من دخول المنطقة، بعد معلومات عن مظاهرة مرتقبة للفلسطينيين هناك تضامنا مع غزة.

المصدر: RT + Lebanon Files

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