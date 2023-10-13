بعد دعوة مقاطعتها لتوفيرها طعاما مجانيا للجيش الإسرائيلي.. "ماكدونالدز" تركيا تقدم مليون دولار لغزة

أعلنت شركة "ماكدونالدز" تركيا يوم الجمعة رسميا تقديمها دعما إنسانيا بقيمة مليون دولار "لشعب غزة المظلوم بالحرب، وخاصة للنساء والأطفال والشيوخ".

وجاء قرار الشركة هذا بعد دعوات في تركيا لمقاطعة سلسلة المطاعم العالمية "ماكدونالدز"، بسبب توفيرها طعاما مجانيا لجنود الجيش الإسرائيلي.

وانتشرت سلسلة منشورات في منصة "إكس" قال فيها مغردون إن "جنودا إسرائيليين شوهدوا وهم يحملون وجباتهم المجانية من فروع لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في عدد من المدن الإسرائيلية".

وعلى تطبيق "إنستغرام"، نشرت صفحة "ماكدونالدز إسرائيل" صورا تظهر التضامن مع الدولة العبرية.

وكتبت "ماكدونالدز إسرائيل" تعليقات بالعبرية على صور متعددة، قالت فيها: "هؤلاء جنود ومحاربون، جاؤوا إلى هنا لاستلام وجباتهم المجانية المقدمة للجيش الإسرائيلي كتبرعات عينية".

كما نشرت الصفحة صورة أخرى، وكتبت عليها: "بلغ عدد تبرعاتنا العينية للجيش الإسرائيلي وقوات الإنقاذ، والأمن، والمتضررين من الهجوم، 12 ألف وجبة، وسنستمر في حملة التبرعات الواسعة، وسنقدم آلاف الوجبات يوميا".

المصدر: RT