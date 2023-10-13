مراسلتنا: عباس يعود إلى رام الله على متن مروحية أردنية بعد لقائه بلينكن في عمان (فيديو)

أفادت مراسلتنا في رام الله بأن مروحيات أردنية أقلت الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له من الأردن بعد لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في عمان.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، أعلن أن عباس سيلتقي بلينكن في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

والتقى عباس يوم أمس الخميس، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي أكد ضرورة وقف التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية.

وشدد على أن الأردن يبذل جهودا مكثفة مع الأطراف الفاعلة والشركاء الإقليميين والدوليين، لبحث تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد وحماية الفلسطينيين، والحؤول دون تهجيرهم.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" يومها السابع، حيث قتل أكثر من 1400 إسرائيلي، وأصيب أكثر من 3300 آخرون، وتم أسر نحو 200 إسرائيلي ونقلهم إلى قطاع غزة.

وبحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس الخميس، فقد ارتفع عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1572 شخصا، فيما أصيب نحو 7262 شخص أخرين.

المصدر: RT