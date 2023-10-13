مراسلنا: مقتل صحفي من رويترز وإصابة آخرين بالقصف الإسرائيلي على جنوب لبنان

أفاد مراسلنا في لبنان بمقتل صحفي وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدفهم خلال التغطية للتطورات الوضع في جنوب لبنان.

وقال مراسلنا أن اسرائيل تستهدف طواقم الاعلاميين بالقذائف بمنطقة علما الشعب.

وقال إن من بين المستهدفين طاقم وكالة رويترز ما أدى إلى سقوط قتيل من صحفيي الوكالة.

وأكد مراسلنا مقتل مصور وكالة رويترز عصام عبدالله بالقصف الاسرائيلي.

كما تم استهداف طاقم قناة الجزيرة على الحدود اللبنانية.

وأصيب عدد من الصحفيين في المكان بجروح جراء القصف الإسرائيلي.

يتبع..