وزير الدفاع الأمريكي يتعهد بمواصلة دعم إسرائيل ويؤكد أنه حان الوقت لتحديد الأهداف القادمة

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن وصول حاملة "جيرالد فورد" الأمريكية إلى شرق المتوسط يبعث رسالة إلى المنطقة، متعهدا بمواصلة دعم إسرائيل.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت: "هذا ليس وقت الوقوف على الحياد، يجب إدانة الجميع لما قامت به "حماس"، والآن وقت توضيح الأهداف القادمة".

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وأضاف: "القوات الإسرائيلية محترفة ومنضبطة، وأتوقع منها الاستمرار بالمستوى ذاته، وما نركز عليه الآن هو التأكد من امتلاك إسرائيل القدرة على حماية نفسها".

وفجر السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل.

كما اقتحم مقاتلو "حماس" عددا من مستوطنات غلاف غزة واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا من الإسرائيليين، وأسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

وتعهدت إسرائيل بتصفية "حماس" وشنت حملة قصف واسعة النطاق، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 فلسطيني وإصابة أكثر من 6000 آخرين.

وأفادت المصادر الإسرائيلية بأن عدد القتلى الإسرائيليين جراء الهجوم ارتفع إلى أكثر من 1400 شخص.

المصدر: RT