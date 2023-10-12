مراسلتنا: ارتفاع أعداد القتلى الإسرائيليين إلى 1400 قتيل

ذكرت مراسلتنا أن أعداد القتلى الإسرائيليين في عملية "طوفان الأقصى" ارتفع إلى 1400 قتيل.

وقبل قليل، أعلن الجيش الإسرائيلي حصيلة قتلاه منذ بدء "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت الماضي، وقام بتحديث البيانات على موقعه الإلكتروني، ليصبح عدد القتلى من الجنود الآن 245 جنديا، حيث ذكر أنّه من بين الجنود القتلى هناك جنديات أيضا.

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وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، ونفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

ومع اليوم الخميس، تدخل عملية "طوفان الأقصى" يومها السادس مع تصاعد القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 1354 فلسطينيا وجرح 6049 آخرين في غزة، ومقتل 31 وجرح 180 في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أن الولايات المتحدة لن تسمح بفتح جبهة ثانية أو ثالثة ضد إسرائيل في الوضع الحالي الذي تشن فيه هجوما على قطاع غزة.

المصدر: RT