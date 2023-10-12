واشنطن تعلن أنها لن تسمح بفتح جبهة أخرى ضد إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، ان الولايات المتحدة لن تسمح بفتح جبهة ثانية أو ثالثة ضد إسرائيل في الوضع الحالي الذي تشن فيه هجوما على قطاع غزة.

أعلن بلينكن عن ذلك في أثناء مؤتمر صحفي اليوم الخميس، في تل أبيب.

وفي معرض جوابه عن سؤال صحفي عما إذا كانت الولايات المتحدة ستنشر قدراتها العسكرية في المنطقة إذا لزم الأمر، إذا ما هاجم "حزب الله" اللبناني إسرائيل من الشمال وفتحت جبهة ثانية، قال بلينكن "بالنسبة للجبهة الثانية، فكما قلت من قبل، نحن وإسرائيل على قناعة راسخة بأنه لن تكون هناك جبهة ثانية أو ثالثة. ونحن نبذل كل جهد، ونعمل مع شركاء آخرين في المنطقة، من أجل ضمان ذلك".

وحذرت كل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في وقت سابق إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

المصدر: تاس