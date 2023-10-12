وزير الدفاع الأمريكي: لم نرصد أي انتشار لقوات حزب الله قرب الحدود مع إسرائيل ونستبعد التصعيد

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة لم ترصد تجمعات لقوات "حزب الله" بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وتتوقع أنه لن يكون هناك أي تصعيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف وزير الدفاع في تصريح اليوم الخميس: "لم نشهد أي حشد للقوات على الحدود (اللبنانية-الإسرائيلية)، واهتمام الإسرائيليين يتركز على ذلك. ونحن نراقب أيضا أي شيء يمكن أن يؤدي إلى توسيع الصراع. ونأمل أن لا نرى ذلك".

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد قال في وقت سابق إن "حزب الله" لا ينبغي أن يتدخل في الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس".

بدوره حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كذلك طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، إيران بالتصرف بحذر في ما يخص الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

المصد: وكالات